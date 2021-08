Theater Hardenberg gaat hoopvol nieuwe seizoen in: ‘300 stoelen niet ideaal, maar wel werkbaar’

,,Met ingang van 20 september wil het kabinet de 1,5 meter afstand in de hele samenleving loslaten’’, legt Veurink uit. ,,Op basis van die afstand konden we maar 110 bezoekers per voorstelling binnenlaten. Dat is veel te weinig om rendabel te kunnen draaien. Maar we mogen vanaf 20 september twee derde van de zaal vullen als we gaan werken met ‘coronatoegangsbewijzen’.’’