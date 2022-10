Thijs (22) rijdt ‘razend hard’ en vliegt bij Lemele tegen een boom: hij krijgt zijn vispas thuis als-ie ’m niet meer kan gebruiken

Burgemees­ter Ommen open over gearriveer­de asielzoe­kers: ‘Willen geen verstopper­tje spelen’

Sinds maandag verblijven er voor drie maanden veertig asielzoekers in een leegstaand gedeelte van het gemeentehuis in Ommen. Burgemeester Hans Vroomen laat weten dat de sfeer gemoedelijk is, maar verduidelijkt: ,,We hanteren strikte gedragsregels.”

5 oktober