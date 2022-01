‘Thuisduiken’ levert ALS Team Dalfsen recordbedrag op: zelfs meer dan reguliere nieuwjaarsduik

Gerrit uit Dalfsen moet na ruim zes jaar de strijd tegen ALS staken: 'Hij had een geweldige vechtlust’

Het nieuwjaarsweekeinde is voor Bernard Bos even onvergetelijk als indrukwekkend verlopen. De captain van Team Dalfsen is rondom de jaarwisseling getuige van diverse acties waarbij geld werd ingezameld voor de strijd tegen de spier- en zenuwziekte ALS. Maar zondagmiddag neemt hij ook afscheid van Gerrit Kolkman, die na ruim zes jaar de strijd tegen de slopende ziekte moet staken.

3 januari