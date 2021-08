Tinus de Vries uit Dedemsvaart loopt 3500 euro binnen voor Nierstichting

Drie etappes heeft hij uitgestippeld rondom zijn woonplaats, van zo’n 9 kilometer. In totaal heeft hij in juli liefst 285 kilometer gelopen. Bij deze wandelingen werd hij begeleid door in totaal 175 medelopers en sponsoren. Vrijdagavond was het echt feest in Dedemsvaart. Veel familie en kennissen droegen hem denkbeeldig over de finish met een groot applaus. De Vries noemt het een geslaagde actie. Het is voor hem een logische stap geweest om dit initiatief te nemen. Want hij is vol lof over de medische zorg die hij heeft gehad als nierpatient. Helaas was de Nierstichting zelf niet aanwezig om de cheque in ontvangst te nemen.