Titomfeest in Nieuwleusen is in de eerste plaats vermaak, maar bekent tóch een beetje kleur

,,Vooropstaat dat we een feestje willen organiseren voor álle Nieuwleusenaren”, zegt Bart Bouwman van het negen man tellende organisatiecomité. In 2017 deden ze dat voor het eerst. Hoewel het Titomfeest de afgelopen twee jaar vanwege corona niet door kon gaan, merken ze dat deze derde aflevering bijzonder in trek is. ,,Je kunt merken dat de mensen er weer zin in hebben. Het is vroeger op de avond druk dan de voorgaande twee keer.”