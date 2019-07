Tiz-Nix met Henk Ruiter en Erik Hulzebosch het theater in

,,Bij de vorige tour hadden we maar liefst 430 bezoekers in de Voorveghter en dat willen we in ieder geval evenaren. Wij denken dat ons dit gaat lukken met muzikale ondersteuning van pianist Henk Ruiter uit Ommen en een bijzonder gastoptreden van Erik Hulzebosch uit Loozen, de nummer twee van de laatste Elfstedentocht die daarna naam maakte als entertainer en zanger’’, aldus Herman Hutten, die nu het duo vormt met Albert Kuilman.

,,Helaas heeft Henk de Lange besloten om Tiz-Nix om gezondheidsredenen te verlatten. Maar gelukkig hebben we een goede muzikale vervanger gevonden in Albert Kuilman die al vaker in meerdere optredens als stand-in heeft meegedaan. Ik ben erg blij dat Albert met mij mee wil doen want ik ken hem al jaren en weet dat het een uitstekende muzikant is die van alle markten thuis is. In het verleden hebben we samen in verschillende bandjes samen gespeeld’’, zegt Hutten over zijn nieuwe muzikale partner.