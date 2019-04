Torentocht Gramsbergen met recordaantal deelnemers

Een stralende lentezon bracht zaterdag een recordaantal van 1692 wandelaars op de been voor de achtste Gramsberger Torentocht. De deelnemers liepen een route van tien, vijftien, twintig, dertig of veertig kilometer door Gramsbergen en omgeving.

De eerste wandelaar van de achtste Torentocht meldde zich al om 06.00 uur aan de start, in MFC De Binder in Gramsbergen. Het was een man uit Uitgeest. Hij was ruim op tijd, want pas een uur later klonk het startschot. Niet lang na de komst van de Noord-Hollander druppelden de andere deelnemers binnen.

Het werd zo druk bij het MFC dat alle parkeerplaatsen in de buurt gevuld raakten en bestuurders hun auto elders moesten neerzetten. De deelnamecijfers toonden de drukte, maar ook het recordaantal deelnemers, aan. Want liepen er in de eerste tocht nog 583 wandelaars mee, vorig jaar waren dat er 1405 en nu dus 1692. En dat zit 'em vooral in de drie kortste afstanden, zo concludeert de organisatie, Stichting Promotie Gramsbergen (ProGram).

ProGram gaf om 07.00 uur het startschot voor de Torentocht. Wandelaars liepen vanuit Gramsbergen door buurtschappen in de omgeving, zoals Ane, Engeland, Holtheme, Den Velde en Radewijk. De route ging over een boerenerf, waar de wandelaars zuivel kregen, en richting de stuw en waterkrachtcentrale De Haandrik.

Bij De Haandrik vertelden medewerkers van waterschap Vechtstromen over haar werk en deelden appels uit. In Radewijk stond de deur van korenmolen Windlust open voor een bezichtiging, en bij de Vecht in Holtheme lagen boten in het water. Die boten brachten de lopers van de ene naar de andere kant van het water.

Beleving