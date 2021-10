Touchscreens, meer ruimte en vooral meer overzicht: het Historisch Museum Ommen is weer geopend

De vrijwilligers van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) stellen het museum een maand open, tot en met 13 november, waarna het weer dichtgaat tot het volgende museumseizoen. ,,In de tussentijd kunnen we dan mooi de puntjes op de i zetten”, zegt beheerder Harold Dokter, die de bezoekers ontvangt en rondleidt. ,,Want natuurlijk nemen we graag complimenten in ontvangst, maar we horen het ook graag als mensen dingen zien die nog beter kunnen.”