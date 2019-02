Trailer schiet los van vrachtwagen op de N343 bij Hardenberg

video Overval­lers die vrouw opsloten in meterkast De Krim sloegen mogelijk eerder toe

13 februari Er is mogelijk een link tussen de brute woningoverval op een bejaarde vrouw in De Krim in december vorig jaar en een soortgelijke overval op twee ouderen in het Drentse Hollandscheveld in 2015. Dat maakte de politie bekend tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht.