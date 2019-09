Transporteur Dennis D. uit Nieuwleusen niet alleen verdacht van gijzeling, maar ook van dreigen met knuppel

Ommen kan weer speelgoed kopen in eigen woonplaats

11:13 Tranen kwamen er nog net niet aan te pas, maar Ommen baalde vorige maand wel stevig: de speelgoedzaak Intertoys sloot zijn deuren en daarmee had de Vechtdalstad ineens geen speelgoedwinkel meer. De plaatselijke The Readshop aan de Kruisstraat duikt nu in dat 'gat’ in het winkelbestand.