Trefkoele+ moet verjongen om ‘huiskamer van Dalfsen’ te worden

Dalfsenaren zijn redelijk tevreden over de mogelijkheden die Trefkoele+ biedt, maar er zijn veel wensen voor nieuwe activiteiten. Met name voor kinderen, jongeren en gezinnen met jonge kinderen is er nog te weinig te doen in het Dalfser kulturhus.

Dat blijkt uit een enquête die Trefkoele+ hield onder de lokale bevolking. In totaal vulden 88 mensen de enquête in, veelal online en soms op papier. Het grootste deel daarvan is tussen de 25 en 49 jaar. Helemaal representatief is de uitkomst daardoor niet, erkent communicatiemedewerker Ellis Lesterade. ,,Het geeft ons wel inzicht in wat mensen van ons verwachten.”

Denktank

Erg blij is ze met het gegeven dat 24 mensen zich hebben aangemeld voor een te vormen denktank, die enkele keren per jaar – te beginnen op donderdagavond 10 februari – bijeenkomt om creatieve ideeën te ontwikkelen voor het jaarprogramma. Daarnaast hebben vijftig mensen aangegeven dat ze met enige regelmaat mogen worden benaderd voor vragen en enquêtes over bepaalde thema’s.

,,We willen ons ontwikkelen tot de ‘huiskamer van Dalfsen’ en dat zijn we nog niet op alle fronten”, aldus Lesterade over de aanleiding tot de enquête. ,,Vrijwel iedereen kent Trefkoele+, de meeste mensen komen er ook. De bibliotheek, de sportactiviteiten, de sfeer en de laagdrempeligheid springen eruit. In de resultaten klinkt door dat we voor ouderen best veel doen, met name ook door de samenwerking met Saam Welzijn. Maar er is duidelijk behoefte aan verbreding en vooral verjonging”, aldus Lesterader.

Te weinig

Zo vindt ruim de helft van de ondervraagden dat er voor de leeftijdsgroep tot 50 jaar te weinig wordt georganiseerd. Genoemd worden evenementen als een indoor-foodfestival of een Halloweenfeest, sporttoernooien en de mogelijkheid om sporten uit te proberen, kinder- en jeugdactiviteiten en meer gelegenheid tot ontmoeting.

De meeste wensen liggen op het gebied van cultuur en educatie: Dalfsenaren zien volop kansen voor lezingen, cursussen, masterclasses en beurzen. De beschikbare ruimte zou diverser kunnen worden ingezet, voor bijvoorbeeld zzp-werkplekken, oefenruimtes voor muziek of kinderverjaardagen.

Ambities

Trefkoele+, dat per half januari een nieuwe directeur krijgt in de persoon van Ilse Veerbeek gaat met de verkregen input aan de slag, zegt Lesterade.

,,De denktank gaat alles uitwerken en kijken wat haalbaar is, zowel financieel als qua vrijwilligers. We hebben ambities, dus er mag geïnvesteerd worden, maar we zoeken het ook en vooral in samenwerking en verbinding. Bijvoorbeeld ook met andere kulturhusen in Dalfsen. Zo zou een activiteit de ene keer in bijvoorbeeld Nieuwleusen en de andere keer in Dalfsen kunnen plaatsvinden. Daardoor kan één plus één drie worden.”

