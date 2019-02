Treinverkeer tussen Raalte en Nijverdal tijdelijk stil door omhoogstekend metaaldeel

Letterlij­ke ‘stembus’ op station Hardenberg bij verkiezin­gen

27 februari Om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen, heeft de gemeente Hardenberg een ‘stembus’ geregeld op het station Hardenberg. En dat is letterlijk: het stembureau is gevestigd in een touringcar. De bus is tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 7.00 tot 23.00 uur geopend.