Trucks rijden vuil water door woonwijk Gramsbergen na breuk in riool

Odyl Zwienenberg, woordvoerder van waterschap Vechtstromen legt uit: ,,Als je je toilet doortrekt dan komt het vuile water via natuurlijk verval bij een rioolgemaal in de buurt terecht. In dit geval het gemaal aan de Oostermaat. Vandaar moet het verder naar de zuivering in Hardenberg en om die afstand te overbruggen gebruiken we een persleiding.’’

Vrachtwagens in de wijk

Zeldzaam

Het waterschap is bezig om de breuk te repareren, maar hoe lang dat gaat duren durft Zwienenberg niet te zeggen. Volgens haar komen dergelijke breuken ‘één à twee keer per jaar voor in ons gebied’. ,,Ondanks het feit dat we regelmatig inspecteren en controleren. Een breuk als deze in een woonwijk komt gelukkig zeer zelden voor. Meestal is het in het buitengebied, bijvoorbeeld door het verzakken van grond of door toedoen van mensen die niet weten dat de persleiding er ligt.’’