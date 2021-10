Tuin van Hoop in Ommen biedt als monument houvast in coronatijden: ‘Zelden zo samen als nu’

Viltwerk van Henny Nijland voor een prikkie in Dedems­vaart

22 oktober Prik, prik, prik, prik. Een paddenstoel van vilt is in wording. Het geluid klinkt in het atelier van Henny Nijland. Ze werkt ijverig door om vandaag voldoende voorraad te hebben voor haar stand op Streekmarkt de Reest in Dedemsvaart. En dat is een intensieve bezigheid, want Nijland heeft nog maar 20 procent zicht.