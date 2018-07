Tuingereedschap gestolen van volkstuinencomplex Ommen

video 'Oprechte Dalfser Mop' na 235 jaar immateri­eel erfgoed

9:37 Eeuwen geleden bakte Wilhelmus Frijling in zijn bakkerij aan de Prinsenstraat in Dalfsen per ongeluk een knapperig koekje, dat naar meer bleek te smaken. Maar hij kon toen nooit bevroeden dat deze 'Opregte Dalfser Mop' bijna 235 jaar later zou worden uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed.