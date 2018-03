Tunnel onder N34 bij Hardenberg: beter laat dan nooit

Maar dan is er plots een kink in de kabel, als blijkt dat in de nacht van donderdag op vrijdag lekkage in de onderdoorgang is ontstaan. De tunnel gaat niet meer voor- of achteruit en het inrijden wordt uitgesteld. De aannemer werkt in de enorme bouwput ondertussen verder aan de verbetering van de weg tussen De Witte Paal en het Drentse en Duitse achterland.

Mijlpaal

Pech voor de genodigden, allen voorzien van hesjes en enkelen in bezit van een provincieparaplu, maar gedeputeerde Bert Boerman laat zich de kans niet ontnemen het belang van de weg aan te stippen. ,,Dit is een mijlpaal", zegt hij over de tunnel. ,,De N34, belangrijk voor de bereikbaarheid en bedrijvigheid van Hardenberg. Maar ook het kruisende verkeer moet worden meegenomen. Met tunnels." Jannes Janssen doet als wethouder van de gemeente Hardenberg eveneens zijn zegje. Hij richt zich tot de bibberende kinderen. ,,We hebben een goede verbinding nodig naar Zwolle en naar Emmen. Straks hebben we een hele brede weg. Veel veiliger, want er komen niet zomaar meer auto's aanrijden als je de weg oversteekt. Dat gebeurde wel bij de Boshoek en ieder jaar waren er ongelukken. De provincie heeft ons nu enorm geholpen met de weg, want zij betalen verreweg het meeste geld."

Ongevallen

Met de verbetering van de N34 - tot 20 april is de weg afgesloten - wordt onder meer de kruising bij de Boshoek nabij het gelijknamige sportpark van HHC veiliger gemaakt. Het regende er de afgelopen jaren immers ongevallen. Zo komt een meisjesvoetbalteam uit Raalte drie jaar terug met de schrik vrij, wanneer hun auto op het kruispunt door een vrachtwagen wordt geraakt. En twee jaar geleden: ravage na een ongeval met drie auto's, een busje en een truck. Wonder boven wonder stapt iedereen ongedeerd uit. Hoe anders in november anderhalf jaar terug. Een 80-jarige vrouw overlijdt in het ziekenhuis, na een botsing bij de Boshoek. Het rechtvaardigt de vraag van vrachtwagenchauffeurs en transportbedrijven uit Hardenberg of de aanpak van het kruispunt allemaal niet veel te lang heeft geduurd. Boerman: ,,Het aanpakken van een weg kost nu eenmaal tijd. Je hebt allerlei procedures en het werk moet worden uitgevoerd. Ondertussen hebben we de veiligheid op het kruispunt tijdelijk verbeterd. Maar het bleef oppassen, dat klopt." De gedeputeerde vindt dat de aanpak van de totale N34 uiteindelijk relatief snel verloopt, ook omdat de weg zo'n tien jaar terug pas in handen van de provincie kwam. Daarvoor was het een rijksweg. ,,Het is relatief snel gegaan, want met andere wegen duurt het veel langer. Welke? Nou, kijk maar naar de N340."

Doof

Wethouder Janssen is blij dat het werk nu in volle gang is, maar natuurlijk was hij de afgelopen jaren niet doof voor geluiden vanuit het sportpark, verkeersgroepen en transportsector. Hij trekt zijn kraag nog maar eens recht, om de gure wind weerstand te bieden. ,,Er wordt nu 55 miljoen euro ingestoken. Maar dan kunnen we ook de komende twintig, dertig, veertig, vijftig jaar veilig rijden. Ik ben blij dat we het nu in één keer goed doen. En niet half."