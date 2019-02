Tv-kok Ramon Brugman naar Hardenberg voor Dutch Poultry Expo

De Dutch Poultry Expo in Evenementenhal Hardenberg richt zich op een sector: de pluimveehouder. Het nieuwe event komt voort uit de voormalige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Hardenberg en Venray. Na 20 jaar is de LIV verdwenen. In plaats daarvan zijn er nu twee nieuwe expo’s, de Dutch Pork Expo in Venray en Dutch Poultry Expo in Hardenberg. ,,Veel nationale spelers keren terug en we zien belangstelling van exposanten uit alle windstreken van het land. We horen ook veel positieve reacties op het vernieuwde concept, want de sector ziet dat we met dit nieuwe concept echt iets nieuws neerzetten voor alle pluimveehouders’’, laat organisator EasyFairs weten.