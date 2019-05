Twaalfde Station tot Station Loop tussen Ommen en Dalfsen kent geen ‘uitstappers’

Geen ‘uitstappers’, geen parcoursrecord, wel een zeer tevreden voorzitter van de Stichting Station tot Stationloop over de twaalfde editie woensdagavond. ,,We hebben zo veel fijne reacties gekregen, die nemen we mee naar de volgende editie’’, zegt Bernhard Kootstra.

Circa vijftienhonderd lopers hebben de tien Engelse mijlen, ongeveer 16 kilometer, tussen de stations van Ommen en Dalfsen afgelegd. De parcoursrecords bij de mannen en vrouwen zijn dit jaar intact gebleven. Op het verbreken daarvan staat een geldprijs van 100 euro. Deze houdt de organisatie dit jaar in de zak.

William van Eeken van de Ommer atletiekvereniging ACO van Elderen was met een tijd van 54.50 minuten de snelste. Bij de mannen staat het parcoursrecord op naam van Arne Mulder, die in 2014 finishte in 51 minuten en 53 seconden. Saskia de Vries-van Vugt van de vereniging Driebergen-Rijsenburg was met 1.01.17 de snelste vrouw. Het parcoursrecord bij de dames ligt net onder het uur.

Maximum

Erica van Lente, de nieuwe burgemeester van Dalfsen, gaf woensdagavond om half acht het startschot bij het station in Ommen. Deze twaalfde editie was in vijf dagen volgeboekt. Bij de opening op 1 februari hadden zich binnen twintig minuten al duizend mensen al ingeschreven.

Met vijftienhonderd lopers is volgens voorzitter Kootstra het maximum bereikt. ,,Het gaat allemaal prima zo. We hebben een redelijk vaste kern lopers en 28 deelnemers die alle edities hebben meegedaan. Wij concentreren ons altijd op dat we mensen willen verrassen.’’

Sokken