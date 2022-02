Twee personen overleden bij ernstig ongeluk op N36 bij Sibculo: weg hele avond afgesloten

Voedsel­bank profiteert van gulle gevers bij de Hessenweg­kerk in Heemse: ‘Maar geen idee wat er in het tasje zit’

Bij de Hessenwegkerk in Heemse is het deze maand niet alleen ‘vrijdag, oudpapierdag’. In februari wordt er op deze dag ook eten en drinken ingezameld. Vrijdag was de eerste keer.

7 februari