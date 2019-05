Tweede verdachte (19) aangehouden voor wrede woningoverval op bejaarde vrouw (82) uit De Krim

De tiener is dinsdagmiddag al aangehouden, maar de politie maakte de tweede arrestatie in deze zaak zojuist bekend. De hoogbejaarde Bettie de Graaf-Alsema werd in december vorig jaar overvallen door twee mannen in haar woning aan de Kikkerveldweg. Ze werd door de overvallers bewerkt met een taser en vervolgens opgesloten in de meterkast. Pas de volgende morgen -vijftien uur later- wordt Bettie uit haar benarde positie bevrijd als ze bezoek krijgt van haar vriendinnen van de volksdansgroep, waar ze die ochtend niet was verschenen. De twee bezorgde vrouwen hebben een reservesleutel waardoor ze hun vriendin konden bevrijden. Net op tijd. ,,Als zij niet waren gekomen had ze het waarschijnlijk niet overleefd”, liet politiewoordvoerder Sigrid Passchier eerder al weten.