Twintig jaar kunst langs de Vecht vastgelegd in magazine

Video Amsterdam­mer Henk (65) klaar met stank in huurwoning in Dedems­vaart: ‘Schimmel, nog net geen heel paard’

8:35 Henk Haagsma (65) en zijn zoons Vincent en Kenneth zijn vanuit Amsterdam via Dronten naar Dedemsvaart verhuisd. Daar wonen ze in een huurwoning aan de Buizerdweg, maar die zijn ze na ruim een jaar meer dan zat. Vocht, lekkage en een in hun ogen veel te hoge energierekening. Met westerse tongval: ,,Schimmel. Nog net geen heel paard.”