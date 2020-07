Uitgifte bouwkavels Vlierlanden Ommen al maanden stil door stikstofcrisis

Onlangs is de laatste kavel in de eerste fase van de Ommer uitbreidingswijk verkocht. Nu is het wachten op de tweede fase van het plan, waarin de gemeente nog eens 150 kavels uitgeeft. Dit gebied is nu nog in gebruik als landbouwgrond. Eerst start de verkoop van de 44 kavels voor twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen in fase 2a, ten noorden van de Vlierendreef.