Uitreiking sportprijzen Ommen uitgesteld; corona is boosdoener

Auto raakt door gladheid van de weg in Hellen­doorn, bestuurder lichtge­wond

HELLENDOORN - Een auto is woensdagavond van de weg geraakt aan de Hancateweg Oost in Hellendoorn. De bestuurder raakte lichtgewond en is ter plaatse door een ambulance behandeld. De politie doet onderzoek, het voertuig is afgesleept.

