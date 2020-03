Uitzichtpunt Rheezermaten staat das in de weg

Het te bouwen uitzichtpunt over de Rheezermaten staat het foerageren van de das in de weg. Natuurliefhebber Marinus Oogjes uit Hardenberg maakt zich daar druk om.

Vanuit het bos van de Rheezerbelten is het pad van de das te zien. Marinus Oogjes volgt het. Hij steekt de Rheezerweg over, net zoals de das dat doet in de nacht. Op weg naar eten rondom de Rheezermaten. Op dit grassige stuk is de wissel zelfs voor een leek herkenbaar. Al zes jaar lang leeft de dassenfamilie in de Rheezerbelten en dat heeft zijn spoor hier nagelaten.

Oogjes zet zijn stappen voorzichtig op het smalle paadje. Totdat hij het spoor bijster is. Een aangeharkt stuk grond en een ronde boog doorsnijden de route die het beschermde dier steeds voor ogen heeft. ,,Ik heb geen idee hoe de das hierop gaat reageren. Gaat hij eromheen? Blijft hij weg. Ik weet dat de padden op bepaalde plekken zijn weggebleven, door nieuwbouw hier”, zegt hij en wijst naar beide kanten. Daar is een grote overdekte speeltuin en aan de andere kant is een boerenschuur gebouwd. Het fourageergebied van het beschermde dier staat onder spanning door menselijke invloeden. Oogjes is ook bang voor een mogelijke hangplek. Ook dat doet een das geen goed.

Belangrijke wissel

Arend Spijker van stichting Das & Vecht is op de hoogte van de bouw van het uitzichtpunt bij de wissel. ,,En die is heel belangrijk, naar een fourageergebied. Maar een das heeft meerdere wissels, hij is dus niet afhankelijk van deze ene. Hij is ook een opportunist, zoekt snel weer een andere route. Maar zo erboven op bouwen, dat is natuurlijk niet goed. Dat moeten ze niet doen. Is ook niet nodig”, vertelt hij. ,,Hangplek voor jongeren, een gevaar voor het dier? Wanneer incidenteel iets gebeurt, dan zal de das niet meteen vertrekken.”

Ecoloog Erwin Goutbeek uit Dalfsen heeft aan de wieg gestaan van dit project in en rondom de Rheezermaten. ,,Het was inderdaad wel zo netjes geweest wanneer het uitzichtpunt meteen een paar meter verderop was gebouwd”, is zijn eerlijk antwoord en meldt dat er verder wel juist is gehandeld. ,,Volgens de wet natuurbescherming zijn alle burchten in kaart gebracht in die buurt. Het uitzichtpunt staat dus wel 200 meter van de burcht vandaan. En er is meer grasland in de buurt, richting Rheeze. Ook daar kan de das fourageren. Hij zoekt gemakkelijk een andere route.”

Geen verplaatsing