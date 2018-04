Uniek traject voor zij-instromers zorgsector Hardenberg

Er zijn mogelijkheden voor mensen die van baan willen veranderen en voldoende gemotiveerd zijn, maar het is dan wel aan de werkgevers, de gemeente (UWV) en het onderwijs om daar de mogelijkheden voor te bieden. In Hardenberg willen ze in de zorgsector bewijzen dat het kan. Carinova, Saxenburgh Groep, Baalderborg Groep en Beter Thuis zijn samen met het Alfa College een traject gestart om zij-instromers in twee jaar tijd op te leiden voor een MBO-3 diploma Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-ig. Met meteen een stageplek en een baangarantie.

Het bijzondere traject is een vervolg van de ‘Werken-in-de-Zorg-dag’ die in november werd gehouden. Veertien deelnemers werden uiteindelijk gerekruteerd uit de 120 belangstellenden van die eerste dag. Ze zijn twee weken geleden begonnen aan hun opleiding, waarbij ze twee dagen naar school gaan en twee dagen werken. Gisteren was de officiële aftrap.

Ontdekking

,,Ik dacht aanvankelijk dat de zorg niets voor mij was, maar na een dag meelopen in de gehandicapterzorg en wat snuffeldagen bij Saxenburg vond ik het geweldig”, aldus een enthousiaste Inge Offerein. Ze deed haar ontdekking na twintig jaar werkzaam geweest te zijn bij een pompstation in Dedemsvaart. ,,Het opnieuw gaan leren is natuurlijk wel even wennen, maar het is ook prachtig.” Inge loopt de eerste maanden mee bij Carinova, waar ze werkt met dementerenden.

Ook Joeri de Bie is blij met de mogelijkheid opgeleid te worden voor de zorg. Als stoere man met tattoe’s op zijn armen valt hij best wel op. ,,Maar niemand stoort zich er aan. Ik hoor alleen maar positieve geluiden over het feit dat ik een man ben die voor de zorgsector kiest.” Joeri, die kennis maakte met de zorg doordat hij zijn inmiddels overleden oom een tijdlang verzorgde, is bij Saxenburg aan de slag gegaan. Pas later in de opleiding wordt een definitieve keuze gemaakt bij welke werkgever de veertien kandidaten het best passen.

Moeilijk