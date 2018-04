Unieke foto's strijdvaardig verzet Vechtdal

Dit weekend: Rommelmarkten, kijken bij koeiendans en museumweek

9:06 'Ontdek ons echte goud' is de titel van de museumweek dit jaar. In het afsluitende weekend kunnen nog verschillende interessante musea in deze regio bezocht worden. Maar er is ook ander vermaak: Rommelmarkten in Deventer en Zwolle en kijken bij de voorjaars-koeiendans.