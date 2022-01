Univé steunt Voedselbank Dalfsen/Nieuwleusen met donatie van 1000 euro

Boerderij­win­kel in Dalfsen maakt zich sterk voor zo min mogelijk verpakkin­gen: ‘Echt een zoektocht’

Zo min mogelijk verpakkingen. Dat was voor de zussen Marieke en Janetta Laarman de aanleiding om de boerderijwinkel bij de Westermolen over te nemen. De formule is iets bijgeschaafd, maar de opzet blijft een biologische en duurzame lokale winkel voor groente, vlees en zuivel. Ze beginnen met 24 producten die klanten zelf vanuit de bulk kunnen afwegen en in eigen bakjes of zakjes mee kunnen nemen.

17 januari