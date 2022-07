Vaak was ze toeschouwer, nu blaast Simone uit Ommen zelf op het wereldpodium

Ook voor Bonte Benthei­mers geldt een hitteproto­col

De vier Bonte Bentheimers van De Knorrepot in Dalfsen houden normaal al van een lekker bad in fris water. Maar eigenaresse Marjan van Tarrie houdt de ‘knuffelbiggen’ dezer dagen extra in de gaten vanwege de hitte. ,,Extra sproeien, het water in de poelen vaker verversen en de waterbekkens regelmatig vrij houden van zand en modder.”

19 juli