Vaccinatiebus komt naar Dedemsvaart

Jeugdzorg verliesge­vend? Deze bedrijven noteerden enorme winsten

8:23 Waar gemeenten kopzorgen hebben over tekorten op de jeugdzorg, maken sommige aanbieders juist mooie winsten. Organisaties uit Apeldoorn, IJsselmuiden, Hardenberg en Dronten staan prominent in de top-tienlijstjes die Follow the Money vandaag publiceert in samenwerking met de Stentor.