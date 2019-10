Vader en dochter uit Dedemsvaart doen mee Amsterdam-Dakar Challange

videoWaar de meeste gezinnen kiezen voor een bungalow of Franse camping, pakt familie Timmermans uit Dedemsvaart de vakantie iets anders aan. Vader Wim (54) gaat samen met zijn dochter Susanne (28) meedoen aan de Amsterdam-Dakar Challange. Drie weken lang toeren ze in een Land Rover naar Dakar, om geld in te zamelen voor Solar Kids. Vijf vragen aan de avonturiers.

Waarom doen jullie mee?

Wim: Ik heb twee jaar geleden al een keer meegedaan met een kameraad van me, dus ik weet een beetje hoe het gaat. Je moet echt iemand meenemen waar je goed mee kunt. Dus ik neem mijn dochter mee.

Susanne: Dat gaat sowieso goed. We hebben ook al vijf keer met de Carbage run meegedaan, dat is wel een beetje te vergelijken. Mijn oma in Hardenberg zei een paar jaar geleden tegen ons dat zo'n Carbage run wel iets voor ons was, toen gingen we het proberen. Het was toen wel afzien, trouwens.

Wim: Ja, hallo. We gingen in een Peugeotje 106 drieduizend kilometer rijden. Het was elke dag de vraag of die heel bleef.

Quote Eigenlijk mag je geen drank mee, maar ach. Er is daar wel een feestje hoor, 's avonds Wim Timmermans

Maar straks hebben jullie wel een goede auto?

Wim: We hebben een Land Rover. Het motorblok is wel kapot gegaan, we hebben er zelf een nieuwe ingezet. Nu gaat hij het wel halen.

Susanne: Ja die redt het wel. Alle pech wat we nu hebben gehad, hebben we daar niet. Maar dit is wel echt een extremere uitdaging, helemaal naar Dakar.

Wim: Je gaat echt een paar dagen door de woestijn, dan heb je dus alleen maar zand. Dan moet je iets meer doen.

Susanne: Komt vast wel goed.

En wat nemen jullie allemaal mee?

Quote Wij doen echt alles samen Susanne Timmermans Wim: Tent, slaapzakken, kookstel. We koken vaak zelf, beetje nasi, gehaktballen of saté.

Susanne: Gewoon blikvoer, dat kun je ook het langst bewaren, verse producten kun je toch niet bewaren, dat heeft toch geen zin. Zeker niet met die zandbende.

Wim: Ja er komt echt overal zand in. En we nemen natuurlijk een colaatje voor 's avonds.

Susanne: En de rest.

Wim: Je mag absoluut geen alcohol meenemen, maar ach. Er is daar wel een feestje hoor, 's avonds.

Susanne: Haha. Bier!

Jullie gaan geld ophalen voor het goede doel. Waarom Solar Kids?

Wim: De organisatie heeft twee doelen waar je uit kunt kiezen. Je zou ook je eigen doel kunnen doen, maar wij hebben besloten om een van die twee te kiezen.

Susanne: Ik denk dat we meer mensen blij kunnen maken met zonnepanelen. Het andere doel was om meiden te laten helpen studeren, maar dan help je één iemand. Nu kunnen we een heel gezin helpen. Dat vind ik mooi.

Wim: We hebben inmiddels 1500 euro aan sponsorgeld opgehaald, maar er mag nog wat bij hoor. We hebben niet echt een doel. 1500 is goed, en als het 25.000 euro wordt is ook goed. We zijn sowieso 2000 euro per persoon kwijt, en dat is zonder auto. Dus het wordt wel een dure vakantie.

Wel stoer, dat jullie dit samen doen. Dat kunnen niet veel dochters zeggen...

Susanne: Ik ben wel een papa's kindje. Mijn moeder zegt ook altijd dat we twee handen op één buik zijn. We doen echt alles samen.

Wim: Ze heeft nog een zus en een zusje, maar die hebben dat wat minder.

Susanne: Ja, wij doen echt alles samen. We hebben het motorblok ook samen gemaakt. Ik vind dat super interessant om te doen.

De Amsterdam-Dakar Challange stamt uit 2004. Inmiddels is het uitgegroeid tot een populaire roadtrip. In drie weken tijd moeten de deelnemers van Amsterdam naar Dakar rijden. Na Darak rijden ze door naar Banjul, waar de auto's voor het goede doel geveild worden. De start van de Amsterdam Dakar Challenge is in 2019 op 2 november. Team ‘de Timmerties’ hopen op 20 november aan te komen bij de finish in Dakar, en op 23 november in Gambia. Het duo is volgen via Instagram en Facebook onder de naam 'dakarteamdetimmerties'. Sponsoren kunnen zich melden door te mailen naar susannekluivert@hotmail.com