Vakantie valt in duigen voor moeder en zoon: camper volledig gesloopt bij ongeluk met trekker in Ommen

video en updateZe waren er bijna, maar vlak voor hun beoogde bestemming in Ommen zagen een moeder en haar zoon uit Havelte hun campervakantie stranden. Op de Coevorderweg botste het tweetal op een trekker met aanhanger. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen, de ravage was enorm.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Coevorderweg met de Slagenweg. De vrouw uit het Drentse Havelte was net aan de vakantie begonnen met haar zoon die in Utrecht woont. De vrouw wilde de Coevorderweg oprijden richting Ommen, bij de kruising met de Slagenweg. Ze zag de trekker aankomen uit de richting Ommen, maar dacht er nog voor langs te kunnen maar bleek tijdens het oprijden bleek dat de trekker aanzienlijk harder reed dan dat ze had ingeschat.

Hondje

De bestuurder van de trekker remde met alle macht, maar kon de camper niet meer ontwijken. De trekker botste tegen de linker achterkant van de camper. Daarbij belandde de trekker op z'n kant en werd de camper de berm ingedrukt. Wonder boven wonder bleven zowel de inzittenden van de camper als de bestuurder van de trekker ongedeerd. Ook het hondje dat in de camper zat, raakte niet gewond. Bij het bergen van de camper te kraken, stortte het dak van het voertuig in.

Camperplek

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is volgens wijkagent Jan Voortman nog onduidelijk. ,,Dat wordt uitgezocht. Het is een behoorlijke botsing geweest, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De materiële ravage is heel groot. De mensen waren net vertrokken voor vakantie, waren onderweg naar een camperplek in Ommen. Maar die vakantie valt nu in het water.’’