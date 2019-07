Vakantie valt in duigen voor stel uit Steenwijk: camper volledig gesloopt bij ongeluk met trekker

‘Een melkveehou­der adviseren leuke dingen te gaan doen als oplossing voor zijn nood, dan heb je het niet begrepen’

8 juli GGD IJsselland wil weten of en hoe boeren in psychische nood hulp weten te vinden. Daarvoor gaan ze in de zomermaanden op eigen initiatief starten met een groot onderzoek onder boeren. Is een dergelijk onderzoek nodig?