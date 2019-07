Van complete familievetes tot huiskamerconcerten: ‘Het is veel meer dan een plek om te sterven’

Aan de stamtafel in de keuken gieten Lijntje Moons, penningmeester Marinus Hegeman en vrijwilliger Eltjo Bolt het ene na het andere kopje koffie naar binnen. De tafel is dat inmiddels wel gewend, liters koffie zijn voorbijgekomen in de afgelopen vijf jaar. Of er nou gehuild, gelachen of gepraat wordt: alles kan in het hospice. ,,Er komen soms complete familievetes langs’’, zegt Moos. Hegeman knikt. ,,We zouden er een boek over kunnen schrijven. Elke gast is hier een bladzijde in ons boek.’’