Van de papegaaienziekte naar dat andere virus: hopelijk komt Susan uit Ommen met het antwoord

Wie zien we terug in het nieuws van 2022? De redactie van de Stentor keek eens diep in de glazen bol en zag 21 mensen en 1 dier uit onze regio die kleur, smaak en gevoel van het komende jaar gaan bepalen. Nummer 21: Susan van den Hof.

Pompeuze films zijn erover gemaakt, hoe Columbus Amerika ‘ontdekte’ - daar waren toch allang mensen? - en hoe Europeanen als een plaag andere continenten overspoelden. Was dat ooit gelukt als Spaanse armada’s het pokkenvirus niet hadden verspreid onder bijvoorbeeld de Azteken?

Die boden weerstand tegen de zwaarden en pijlen en andere wapens van de Spaanse veroveraars. Maar de echte strijd was er eentje tegen een onzichtbare en dodelijke vijand binnen de stadspoorten.

Arm

We zijn het bijna weer vergeten, maar kijk eens naar de bovenarm (of de bil) van de huidige generatie baby-boomers. Goede kans dat daar een typisch litteken zit dat hoort bij vaccinatie tegen onder meer het pokkenvirus.

Sinds 1980 is de wereld ‘pokkenvrij’ dankzij de wereldwijde inentingscampagne die in de jaren 60 begon tegen deze belangrijke doodsoorzaak onder kinderen.

Papegaaien

Susanne van den Hof is van de generatie ‘erna’. Ze werd in 1972 geboren in Ommen en is nu ‘hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten’ bij het RIVM. Voor de coronacrisis onderzocht ze lekker anoniem virusjes en infecties in maag en darm, onze luchtwegen. Zat ze te broeden op de aanpak van de papegaaienziekte en resistentie tegen antibiotica. Dat soort dingetjes.

Ook in 2022 zal ze bezig zijn met de vraag hoe we alle varianten van het coronavirus een stap voor kunnen blijven. Als een heuse conquistador zal ze met haar collega’s de wereld moeten heroveren op een virus dat als een plaag volken over de hele wereld onder de duim probeert te krijgen.

Rennen!

Dat zijn pompeuze zinnen en misschien worden er ooit pompeuze films over gemaakt. Misschien krijgt Van den Hof daar een rol in of speelt een bekende Nederlandse actrice hoe ze door de gangen van het RIVM en het Binnenhof rende om het virus voor te blijven.

Voorlopig is het Van den Hof zelf die de hoofdrol speelt in dit drama waarvan inmiddels wel duidelijk is dat het zich niet beperkt tot 2020 en 2021. Of zoals coronaminister Hugo de Jonge het zei: ‘Het virus trekt zich niets aan van mijn stelligheid.’

Fiets

Corona: in 1796 ontdekte de Britse arts Edward Jenner een vaccin tegen het pokkenvirus. Het zou nog bijna twee eeuwen duren voordat de wereld vrij van pokken werd verklaard. Met de kennis van nu is dat een eeuwigheid. Als Van den Hof in haar spaarzame tijd door het Vechtdal fietst - net als vroeger - zal ze daar met een glimlach aan denken.

Het gaat nu vast veel sneller. Wanneer kunnen we de wereld vrij van het beklemmende coronavirus verklaren? Dat zal de vraag zijn die 2022 beheerst. En hopelijk heeft Van den Hof daar dan een antwoord op.

