Vandaag is de rechtszaak over de dodelijke woningbrand in Nieuwleusen: hoe zat het ook alweer?

Ommen zet aanbeste­ding van nieuwbouw­wijk Vlierlan­den stil

23 oktober De aanbesteding voor de ontwikkeling van 150 nieuwbouwwoningen in uitbreidingswijk Vlierlanden, is stopgezet door de gemeente Ommen. In het verleden gemaakte afspraken met een bouwbedrijf over ontwikkeling van de tweede fase van deze wijk zouden hieraan ten grondslag liggen. Alle fractievoorzitters hebben hierover een brief met geheimhoudingsplicht ontvangen.