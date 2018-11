Vechtdal over vuurwerk: niet tornen aan die traditie!

Meer dan een derde van de inwoners van Dalfsen en Ommen geeft er tussen de 50 en 100 euro aan uit, in Hardenberg heeft 39% van de mensen daar dit bedrag voor over. Voor 31% van de Ommenaren is ook tussen de 100 en 500 euro besteden aan vuurwerk geen probleem en in Dalfsen is 6% zelfs bereid tot 1000 euro uit te geven.