‘Vechtslinger’ moet nieuwe toeristen lokken én het seizoen verlengen

Video Overijssel: CDA verliest, maar blijft groot en zowel GroenLinks als Forum voor Democratie wint fors

6:00 Het CDA heeft in Overijssel weliswaar fors terrein verloren, maar met name het platteland blijft de christen-democraten trouw. In het Vechtdal, Salland, Twente en Steenwijkerland is het CDA ondanks fiks verlies nog altijd - en vaak veruit - de grootste partij. Daarmee lijken de christen-democraten net als vier jaar geleden de grootste partij in Overijssel te blijven. Al zal het verschil van vijf zetels met de tweede partij wellicht slinken.