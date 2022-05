Vechtzomp Dalfsen heeft AED aan boord: ‘Hopelijk komt hij nooit uit de verpakking’

,,Greenshoes dacht aan ons toen ze een gift van 1500 euro wilden overmaken aan een lokale organisatie”, legt Vechtzomp-bestuurslid Geert Bistervels uit. ,,We zijn twee seizoenen in de vaart, maar door corona waren de mogelijkheden beperkt, terwijl we wel de nodige organisatorische kosten moesten maken. We hebben tot dusver dus weinig financiële speelruimte.”

Greenshoes gaf de stichting wel mee dat het bedrag bij voorkeur moest worden besteed aan ‘iets aan boord’. Het oog viel op een AED-apparaat, waarna de keuze voor koop of lease in het voordeel van laatstgenoemde optie uitviel. ,,Bij het leasecontract, dat we voor vijf jaar zijn aangegaan, zitten garantie en service inbegrepen”, zegt Bistervels. ,,Bij koop ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de accu en de algehele werking. Zo moet je na elk gebruik de elektroden vernieuwen. Lease leek ons praktischer en het biedt meer zekerheid op een feilloze werking.”

DNA van Dalfsen

Daarnaast stelde de Historische Kring Dalfsen een bedrag beschikbaar vanuit het project ‘DNA van Dalfsen’, waar ook de Vechtzomp uit voortkomt. Hiermee wordt een AED-cursus voor de vrijwillige schippers bekostigd, terwijl de Kring ook de ruimte hiervoor beschikbaar stelt. De vier avonden durende cursus, die zowel reanimeren als gebruik van het apparaat omvat, is binnenkort afgerond.

Incidenten zijn er overigens nog niet geweest. ,,En we hopen natuurlijk dat het apparaat nooit uit de verpakking komt”, tekent Bistervels erbij aan. ,,Maar als iemand een hartprobleem aan boord krijgt, is het een veilige gedachte dat de passagiers in goede handen zijn.”

Boekingen

De Vechtzomp is sinds half april weer in de vaart, maar vanwege de betrekkelijk lage temperaturen is hij dit seizoen nog weinig ingezet. Het bestuur verwacht dat dat de komende maanden zal veranderen. ,,Het wordt na twee corona-jaren sowieso het eerste seizoen waarin we zonder beperkingen kunnen varen”, aldus Bistervels. De stichting onderscheidt rondvaarten en opstapvaarten. Rondvaarten kunnen door groepen tot maximaal 25 personen geboekt worden en bij opstapvaarten kunnen belangstellenden na boeking gewoon aan de kade instappen. Boekingen verlopen via de website van Hiawatha Actief. Daar zijn ook de opstaptijden te vinden.