Veel Nieuwleusenaren voelen zich betrokken bij bouwproject Kerkenhoek

Gezins­coach helpt vijf Hardenberg­se gezinnen ontsnappen aan armoede: 'geef je een vis of een hengel?

23 november Vijf Hardenbergse gezinnen worden vanaf januari begeleid door een coach die hen leert ontsnappen uit het moeras van de armoede. ,,Geef je iemand die arm is een vis of een hengel?’’, vertelt wethouder Gitta Luiten. ,,Armoede gaat vaak over van generatie op generatie. Met deze proef proberen we die vicieuze cirkel te doorbreken.’’