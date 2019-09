Veel schade na vernielingen aan auto's in Ommen

Hardenberg­se politiek in twijfel over wandelpad in natuurre­ser­vaat

23 september Het plan om een wandelpad aan te leggen misschien in een natuurreservaat maakt veel los in de Hardenbergse politiek. In de gebieden Rheezermaten en Kershoek-Stegeren worden delen van de Vecht opnieuw ingericht. Er worden nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Maar vooral het geplande wandelpad zorgt voor verdeeldheid in de Hardenbergse politiek.