Veelbesproken lijsttrekker Jos Ramaker stopt na commotie ‘tijdelijk’ bij Gemeentebelangen Dalfsen

,,Ik ben erg geschrokken van de uitspraak van de kantonrechter over het geschil met mijn werkgever’’, schrijft Ramaker in een woensdagavond door zijn partij verstuurde persverklaring naar aanleiding van het artikel in de Stentor . ,,De commotie die dit met zich meebrengt raakt mij diep, en vind ik erg vervelend voor mijn omgeving. Zeker ook omdat het een stap in een nog lopende procedure is, waarbij hoger beroep zeker op zijn plaats is.’’

,,Omdat alle commotie ook mijn rol bij Gemeentebelangen in Dalfsen raakt heb ik besloten om tot nader order mijn taken als fractievoorzitter neer te leggen. Ook zal ik als lijsttrekker van de partij geen bijdrage leveren in de komende periode’’, aldus het boegbeeld van de lokale partij die al 21 jaar raadslid is. ,,Omwille van de lopende procedure zal ik geen verdere reactie meer geven over de inhoud van het geschil met mijn werkgever. Ik heb alle vertrouwen in de uitkomst van de verdere procedure.’’