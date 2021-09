Veilige fietsverbinding naar centrum Ommen gereed

Fors minder klagers melden zich in Hardenberg; lange procedures is voor gemeente aandachts­punt

8 september Het aantal klachten van burgers dat bij de gemeente Hardenberg in 2020 binnenkwam, was fors minder dan de jaren ervoor. Als het om de verwerking ervan gaat, is er nog wel winst te behalen, vindt de gemeentelijke klachtenfunctionaris. Want ambtenaren zijn er soms heel lang mee bezig.