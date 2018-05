Verandering van Damovo-spijs doet eten

Wat nu: geen boerenrockband Bökkers meer die de Damovo-dagen in Dalfsen afsluit? Inderdaad, tijd voor wat anders. ,,We willen een zo breed mogelijk publiek blijven aanspreken'', zegt Gerda van Essen van de organisatie.

Terwijl de scootmobielers na een uurtje toeren door het buitengebied van Dalfsen terugkeren op het evenemententerrein, is daar zowel de kermis als de kinderrommelmarkt in volle gang. De jeugd slijt er haar overtollige spulletjes tegen prijzen die een euro zelden te boven gaan.

Dat was gisteren het beeld op de derde van de vier Damovo-dagen. Inclusief zonnig weer. ,,Daarover mogen we de laatste jaren sowieso niet klagen'', aldus secretaris Gerda van Essen van de stichting Damovo. ,,Maar goed ook, want bij regenval moeten we vaak extra maatregelen nemen.''

De rijplaten komen elk jaar wel tevoorschijn, maar het scheelt dat de gemeente Dalfsen vorig najaar het buitendijkse terrein met een schuin aflopende verharding toegankelijk maakte voor rolstoelers of scootmobielers. ,,Ere wie ere toekomt'', zegt Van Essen. ,,Er waren klachten, maar de gemeente maakte er snel werk van. Net als van de verharding rondom het terrein.''

Scootmobieltocht

De scootmobieltocht prijkt voor het tweede achtereenvolgende jaar op de Damovo-agenda. Gewoonlijk organiseert Saam Welzijn deze van april tot september op de derde woensdag van de maand, maar deze extra tocht stond voor vrijdag op de rol.

,,Twaalf deelnemers'', meldt Rieks Mulder, die de route samen met Theo Feijen uitstippelde. ,,Minder dan gebruikelijk, want op de gangbare dagen moeten we ze altijd in twee groepen verdelen. Misschien moet het als onderdeel van Damovo wat bekender worden.''

De (woensdag-)middag voor ouderen is bekend genoeg, want die bleek met ruim driehonderd bezoekers een eclatant succes, ook dankzij de meezingers van shantykoor De Stuwzangers.

Daarnaast bewezen de EHBO'ers hun waarde toen woensdagavond een bezoeker onwel werd in een botsautootje. ,,Alles trad meteen in werking'', aldus Van Essen. ,,Attractie stilgezet, 112 gebeld, ambulance snel ter plaatse. Alles is gelukkig goed afgelopen.''

Laagdrempelig

Dat het vanzelfsprekende succes van Bökkers dit jaar niet is gecontinueerd, komt omdat Damovo een laagdrempelig evenement wil zijn voor allerlei soorten bezoekers. ,,Bökkers trekt een specifiek publiek'', weet de secretaris. ,,Niets mis mee, maar we vonden het tijd voor wat anders. Zoals de Damovo Vechtival Pre-Party, een doorkijkje naar het festival dat deze zomer weer plaatsvindt. Weer gericht op een ander publiek, en bijkomend voordeel is dat alles onderdelen dit jaar weer gratis toegankelijk zijn.''

Coverband