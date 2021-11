Verbazing over doorgaan Bakfeest in Dalfsen: ‘Als je klachten hebt en zeker als je positief getest bent: blijf thuis!’

Gaat de aangepaste versie van het Sallands Bakfeest door? ‘Het wordt nog spannend’

Het Sallands Bakfeest is vorig jaar geschrapt, maar op zaterdagavond 6 november gaat het weer los in de feesttent aan de Brinkweg in Dalfsen. Met de gebruikelijke muzikale ingrediënten – van dance (2 Brothers on the 4th Floor) tot rock (Mooi Wark) – maar ook met noodzakelijke aanpassingen. Als het tenminste doorgaat, want de organisatoren volgen de ontwikkelingen rond de coronavoorschriften op de voet.

26 oktober