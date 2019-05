Verdachte aangehouden voor wrede overval op 82-jarige inwoonster De Krim

De hoogbejaarde vrouw werd in december vorig jaar overvallen door twee mannen in haar woning aan de Kikkerveldweg. Ze werd door de overvallers bewerkt met een taser en vervolgens opgesloten in de meterkast. Pas de volgende morgen -vijftien uur later- wordt ze uit haar benarde positie bevrijd als ze bezoek krijgt van haar vriendinnen van de volksdansgroep, waar ze die ochtend niet was verschenen. De twee bezorgde vrouwen hebben een reservesleutel waardoor ze hun vriendin konden bevrijden. Net op tijd. ,,Als zij niet waren gekomen had ze het waarschijnlijk niet overleefd”, liet politiewoordvoerder Sigrid Passchier eerder al weten.

Trouwring

De overvallers gingen er uiteindelijk met onder andere haar trouwringen en zitmaaier vandoor. Aan deze wrede overval werd meerdere malen uitvoerig aandacht besteed in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Dit leverde tientallen tips op. ,,Mede hierdoor kon de vanmorgen aangehouden verdachte worden opgespoord‘’, aldus de politie, die meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uitsluit. Uit de anonieme tips blijkt namelijk dat er hoogstwaarschijnlijk een derde man bij de overval was betrokken. ,,Deze derde man was de chauffeur tijdens de overval’’, vertelde politiewoordvoerder Marloes Ballast vorige week bij opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.

Bivakmuts

De vrouw werd overvallen op het moment dat ze om half acht ‘s avonds de voordeur open deed om haar kat uit te laten. Zij werd daarop naar binnengeduwd door een man met een bivakmuts op. Later kwam er een tweede man die een taser in haar nek duwde. Daarop werd ze opgesloten in een ruimte van 30 bij 70 cm. Terwijl ze daar gevangen zat gingen de mannen er onder andere vandoor met sieraden, een laptop, een mobiele telefoon en trouwringen. Het ging om de ringen van haar, haar overleden man en haar moeder.