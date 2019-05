Verdachte biedt excuses aan voor overval in Nieuwleusen

Dat bleek uit de pro-formazitting in de rechtbank in Zwolle. De man werd op 6 februari enkele uren na de ongeval al opgepakt. De Pool Sylwester J. zou 150 euro en enkele telefoons hebben buitgemaakt. ,,Money, money, money. Open de kassa’’, zei hij tegen de man in de winkel. Het slachtoffer achter de kassa werd daarbij met een pistool bedreigd. Ook kreeg deze het pistool tegen zijn schouder gedrukt. De overval had plaats iets na 3 uur in de middag in de winkel aan de Den Hulst. Tegen 19 uur werd de verdachte in Hardenberg opgepakt.