Verkeer tussen Lichtmis en Nieuwleusen loopt vast na aanrijding op N377

Slagharen eert met ‘Bem­boom-plein’ oprichter van attractie­park waaraan dorp zo veel te danken heeft

Lokale ‘helden’ worden in Slagharen al geëerd met een plein of straat, maar naar Henk Bemboom, die het dorp sinds de jaren 60 voorspoed bezorgde door zijn landelijk bekende ‘Ponypark Slagharen’, was nog geen weg naar vernoemd. Ter ere van zijn 100ste verjaardag komt daar nu snel verandering in.

10 december