Verkeerde editie in de bus? Zo lees je alles digitaal!

Luna (16) uit Hardenberg wil dolgraag handballen en probeert daarom haar eigen club te beginnen

16 mei Luna Schuldink (16) uit Hardenberg wil al een hele tijd graag handballen. Alleen is er in haar woonplaats geen handbalclub. Daarom trekt ze haar stoute schoenen aan en wil ze zelf een vereniging beginnen. ,,Hopelijk krijgen we genoeg mensen bij elkaar.”