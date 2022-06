Verkeersruzie na aanrijding in Hardenberg: één betrokkene naar het ziekenhuis

Wandelvier­daag­se Hardenberg houdt met duizenden deelnemers hittebe­rich­ten scherp in de gaten: ‘Extra tappunten’

Om de verwachte warmte van zaterdag het hoofd te bieden zet de wandelvierdaagse in Hardenberg extra watertappunten in en wordt het defilé op het heetst van de dag wellicht verkort. Petje op en anders goed insmeren, is het devies voor de meer dan tweeduizend deelnemers. Die richtlijnen gelden eigenlijk voor iedereen die dit weekend op pad gaat. ,,En drink genoeg.”

