Verkeerssituatie rond Boshoektunnel Hardenberg 'nog even aankijken'

Veiligheid

Eerder deze maand uitten omwonenden en gebruikers van de nieuwe tunnel hun twijfels over de veiligheid in en rond de kersverse onderdoorgang. Sinds vorige maand kan gemotoriseerd verkeer alleen nog via een tunnel onder de N34 door het sportpark bereiken. Met de auto komen of vertrekken via de Hessenweg, de oude toegangsweg door de naastgelegen woonwijk, is na de ingebruikname van de tunnel niet meer mogelijk. De aannemer heeft er een betonnen barrier geplaatst nadat de draagbare hekken over de weg meermalen aan de kant geschoven waren.